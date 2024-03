Rund 500 Menschen haben in der Spitze in Annweiler laut Polizei friedlich gegen den „Bürgerdialog“ der AfD mit dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion Tino Chrupalla im Hohenstaufensaal demonstriert. An diesem haben laut Polizei 320 Personen teilgenommen. Abgesichert wurde die Veranstaltung durch die Polizei, die „mit starken Kräften“ vertreten war, wie eine Sprecherin mitteilte. Es seien auch keine Straftaten angezeigt worden.

Während die Demonstrierenden draußen sich für Demokratie, Toleranz und Vielfalt aussprachen und immer wieder Sprechchöre wie „Nazis raus“ anstimmten, herrschte im Saal Begeisterung bei den über 300 Besuchern, als Parteichef Tino Chrupalla die Bühne betrat. Er habe im Vorfeld das juristische Gezerre um die Veranstaltung vernommen. „Ich wäre sowieso gekommen, egal wie das Ergebnis wäre.“

Die Veranstaltung hatte besonders Aufmerksamkeit erfahren, da der Stadtrat der Kleinstadt im Kreis Südliche Weinstraße der AfD zunächst Saal verwehrt hatte. Begründung war unter anderem, dass die Partei den Saal zunächst nicht korrekt angemietet habe. Dieser Rechtsauffassung war das Verwaltungsgericht Neustadt noch gefolgt, aber das Oberverwaltungsgericht in Koblenz hat am Donnerstag anders geurteilt. Die Richter teilten zwar die Auffassung der Neustadter, dass kein Vertrag zustande gekommen sei, aber sie bestätigten, dass die AfD einen Nutzungsanspruch für den Saal habe.