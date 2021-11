Mit einer besonderen Aktion will der Rinnthaler Dachdeckerbetrieb MITT Kindern zu einer Weihnachtsfreude verhelfen. Die Inhaber Manuel Illner und Tim Tretter und ihr Team verkaufen am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Firmengelände in der Hauptstraße 31 Christbäume. Aus dem Erlös soll bedürftigen Kindern aus der Region ein Weihnachtswunsch erfüllt werden. „Pro verkauftem Baum wollen wir ein Geschenk kaufen“, heißt es. Das Annweiler Jugendhaus Lemon, das viele Kinder besuchen, wird der Firma eine Liste bedürftiger Kinder samt deren Weihnachtswünschen zusammenstellen, die die Dachdecker dann erfüllen wollen.