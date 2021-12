Der Christbaumverkauf des Forstreviers ist am Samstag, 11. Dezember, von 10 bis 14 Uhr an der Falkenburghalle in Wilgartswiesen. Neben frisch geschlagenen Nordmanntannen werden auch Wildprodukte aus dem Wilgartswiesener Wald, verschiedene Honigsorten vom Imker sowie Kunsthandwerk aus Holz angeboten. Zur Stärkung gibt es gegrillte Wildbratwürste und Wildsau-Burger. Auskunft erteilt Förster Bernhard Klein unter Telefon 0175 1861308 oder per E-Mail an bernhard.klein@wald-rlp.de.