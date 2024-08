Anlässlich der Klavieraktion in der Landauer Fußgängerzone wird sich den Marktbesuchern am Samstag ein besonderes akustisches Erlebnis bieten. Die Palatöne, ein Laienchor aus der Südwestpfalz unter der Leitung von Sandra Schenk, gibt sich um 11 Uhr vor der Jack-Wolfskin-Filiale am Marktplatz die Ehre. Obwohl der Chor erst vor vier Jahren gegründet wurde, besteht er nach eigenen Angaben mittlerweile aus mehr als 70 Sängerinnen und Sängern. Das Repertoire umfasst hauptsächlich Pop- und Gospelmusik; aber auch Filmmusik, Rock und lateinamerikanische Rhythmen sind dabei. „Im Prinzip singen die Palatöne alles, worauf sie Lust haben“, heißt es in einer Mitteilung des Chors. In der Südwestpfalz seien die Palatöne bereits eine gesetzte Größe, zu ihren Konzerten kämen regelmäßig einige Hundert Besucher. Nun singen sie auch in Landau.