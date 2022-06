Nach zwei Jahren Pause meldet sich der moderne Chor Voice Art aus Edesheim mit seinem Sommerkonzert „Geboren, um zu leben“ zurück. Dieses ist am Samstag in der Gemeindehalle. Unter der Leitung von Friedrich Kuschka hat sich der Chor mit abwechslungsreicher Literatur auf das Konzert vorbereitet. Unterstützend kommen Klavier, Schlagzeug und Ukulele zum Einsatz.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für zehn Euro und an der Abendkasse für zwölf Euro erhältlich. Der Vorverkauf ist am Freitag von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Gemeindehalle. Die Karten können auch per E-Mail an konzert@lgv-edesheim.de oder telefonisch unter 06323 93077 bestellt werden. Reservierte Karten können in Edesheim abgeholt werden, alternativ können auch Karten an der Abendkasse hinterlegt werden. Vor und nach dem Konzert gibt es Getränke und einen Imbiss.