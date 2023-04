Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das China-Restaurant Chang an der Horstbrücke ist seit Dezember geschlossen. Auch die Fahrschule Hetzler muss das Haus vielleicht bald räumen. Der neue Besitzer des Gebäudes hat andere Pläne.

Einmal bezahlen und so viel essen wie man will. Das war lange das Aushängeschild des China-Restaurants Chang in der Landauer Horststraße. In den vergangenen 22 Jahren konnten die Gäste