Der Jugendclub des Chawwerusch Theaters Herxheim lädt am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr alle Theaterbegeisterten zwischen 12 und 27 Jahren zur Schnupperstunde in die Oberen Hauptstraße 14 ein. Der Jugendclub „Theaterscouts“ bietet mittwochs regelmäßige Treffen mit Schauspielübungen querbeet. Außerdem wird für Auftritte geprobt, Szenen entwickelt oder auch an der Ausstattung der eigenen Stücke gebastelt. Geleitet werden die Theaterscouts von der Theaterpädagogin des Chawwerusch Theaters, Celina Hellmann und vom neuen Ensemblemitglied Danilo Fioriti. Die Theaterscouts der Expedition sind Preisträger des Bürgerpreises 2015 der Sparkasse Südliche Weinstraße. Interessierte können sich per Mail anmelden unter theaterpaedagogik@chawwerusch.de.

Weitere Informationen zum Chawwerusch Theater und den Theaterscouts gibt’s unter: www.chawwerusch.de/theaterscouts