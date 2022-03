Der Verein Spurensicherung und Volkstheater erhält für das Chawwerusch-Theater in Herxheim vom Landkreis SÜW einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro zur Förderung der Kulturarbeit. Das hat der Kreisausschuss beschlossen. 2021 konnte das Chawwerusch bei 41 Aufführungen 2636 Zuschauer im Theatersaal in Herxheim begrüßen. Auf Tournee wurden 2021 27 Vorstellungen gespielt. 34 Aufführungen im Theatersaal mussten wegen Corona abgesagt werden. Die aktuelle Spielzeit steht unter dem Motto „Welt bewegen“.