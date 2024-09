In der zweiten Hälfte des Jubiläumsjahres 2024 geht das besondere Programm anlässlich 40 Jahre Chawwerusch Theater und zehn Jahre Expedition Chawwerusch weiter. Auftakt ist der „Nachtbummel“, ein Theaterfest im Ortszentrum, veranstaltet von der Ortsgemeinde Herxheim am Samstag, 14. September, von 19 Uhr bis Mitternacht, teilt das Theater mit. Die einsetzende Dämmerung und das Zwielicht spielten dann eine besondere Rolle, wenn an mindestens zehn unterschiedlichen Orten die Darbietungen von über 13 Künstlergruppen und Einzelkünstlern zu sehen sein werden. Das detaillierte Programm gibt es unter www.chawwerusch.de im Internet. Der Eintritt ist frei, heißt es in einer Mitteilung.

Danach beginnt dann das Herbstprogramm im Theatersaal in der Oberen Hauptstraße 14. Alle Vorstellungen im Saal bis Ende 2024 finden sich im Herbst-Saalprogramm, das bereits in gedruckter Form im Theaterbüro oder bei verschiedenen Vorverkaufsstellen ausliegt.