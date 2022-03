Die Gymnastikdamen des SV Mörlheim veranstalten am Samstag, 2. April, am und im Dorfgemeinschaftshaus in Mörlheim von 11 bis 16 Uhr eine Spendenaktion für die Ukraine. Angeboten werden Zumba, Pilates und Yoga für alle Altersgruppen. Zudem gibt es einen Kuchen und Crepes-Verkauf. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0152 58739424 bei Sandra Moser.