Die Eckkneipe spielt Gourmettempel: Die Komödie „Caviar und Currywurst“ und das Horbacher Dorfdrama bringen Tempo, Chaos und viel Lokalkolorit auf die Bühne.

In der Eckkneipe „Zum warmen Würstchen“ ist angerichtet – und zwar vom Feinsten. Aus der Kneipe wurde kurzfristig der „Niederhorbacher Gourmettempel“. Die Spannung steigt, denn Wirtin Erna Wutschke (Christine Walter) steht unter enormem Druck.

Erna hat wenig Geld, dafür ein großes Herz für ihre Stammgäste, die häufig anschreiben lassen. Auf der Karte dominieren normalerweise Herrengedeck und Spirituosen, vielleicht auch ein Tagesgericht. Nun müssen die Speisen plötzlich hochtrabende Namen tragen: Erna und ihr Stammtisch wollen dem neureichen Cousin etwas vorspielen, sonst versiegt dessen Finanzspritze.

Sofern der 1. FC Kaiserslautern nicht spielt

Alle sind in Aufruhr – bis auf Heiner (Rainer Keller), der sich nur gelegentlich von seinem Platz Richtung Toilette bewegt. Tatendrang zeigen vor allem Sandy Stutzke (Martina Becht) und Mandy (Regina Weis). Georg Blume (Ralf Sünder), Ernas treuer Vertrauter, gibt den piekfeinen Kellner und musikalischen Unterhalter – obgleich das nicht seine stärksten Disziplinen sind. Auf Uwe (Jochen Wendel) ist Verlass, sofern der 1. FC Kaiserslautern nicht spielt.

Für zusätzlichen Wirbel sorgen Bürgermeister Ronald Trumb (Doppelrolle: Jochen Wendel) samt Ehefrau Melanie (Annette Gernegrohs). Der Bürgermeister befindet sich im Wahlkampf und ist dem Alkohol nicht abgeneigt. Der neureiche Cousin Prinz Harry von Anhalt (Marco Ledtermann), der seinen Adelstitel gekauft hat, hat seinen Besuch mit Freundin Heike, genannt Püppi (Doppelrolle: Annette Gernegrohs), angekündigt. Er will wissen, was aus seiner Investition geworden ist.

Oh! Eine Kakerlake im Gastraum

Als das Paar großspurig eintrifft, taucht auch die missgünstige Elfi (Kerstin Birnbaum) auf, Betreiberin eines benachbarten Edellokals. Das Chaos ist perfekt – erst recht, als Elfi im Gastraum eine Kakerlake aussetzt. Doch Erna behält als gestandene Wirtin den Überblick, umschifft mit Ideenreichtum und Ausflüchten jede Schikane und hält den Laden erstaunlich gut zusammen. Bis sich Rosemarie von Liebstöckel (Susanne Sommer), Testerin des Magazins „Der Feinschmecker“, ankündigt. Fällt nun doch alles über Erna Wutschkens Kopf zusammen? Bleiben Eckkneipe und Currywurst den Stammgästen erhalten? Und was macht Heiner?

Diese Fragen klärt das Horbacher Dorfdrama am Freitag, 13. März, Samstag, 14. März, Freitag, 20. März, Samstag, 21. März, Freitag, 27. März, und Samstag, 28. März, im FestSpielHaus in Niederhorbach. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Für Technik, Licht, Ton, Effekte, Kulisse und Requisiten ist Andreas Herberg verantwortlich. Die Regie führt Jochen Wendel. Restkarten gibt es online unter horbacher-dorfdrama.de. Die Bewirtung organisiert der Kulturverein Läbdaach in Horbach. Selbstverständlich steht die originale „Ernas Currywurst“ auf der Karte.