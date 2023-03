Schon zum 13. Mal stellte sich Feinkost Casella am Kleinen Platz in Landau Ende 2022 in den Dienst der guten Sache. Zugunsten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Windspiel hatte er Champagner angeboten, teilt das Hospiz mit. Im Vorfeld des Charity Events am 22. Dezember hatten Gäste für 20 Euro einen Gutschein für ein Glas aus einer Sechs-Liter-Champagnerflasche erstehen können. Am Tag selbst wurde die Flasche von dem bekannten ehemaligen Fußballspieler und Fußballtrainer Hans-Peter Briegel geöffnet. Am Ende des Tages – Adriano Casella rundete die Spendensumme großzügig auf – kamen 2000 Euro für das Hospizzentrum zusammen. Kathrin Seibert und Susanne Ziegler vom Ambulanten Hospiz-Zentrum Südpfalz und Franz-Josef Schöner vom Förderverein des Zentrums nahmen jetzt die Spende entgegen.