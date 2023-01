Der Männergesangsverein (MGV) Ilbesheim suchte einen neuen Chorleiter, der Göcklinger Chor zu seinem Fortbestand aktive Mitglieder, sprich Sänger. Unter diesen Umständen machten beide Gruppen aus der Not eine Tugend und schlossen sich zunächst probeweise zusammen. Während der Weinlese und auch wegen Corona fielen einige Proben aus. Inzwischen haben sich die Sänger aus den beiden Orten zusammengefunden, sodass dieses Bündnis in der jüngsten Jahreshauptversammlung des Göcklinger MGV öffentlich gemacht wurde. Gemeinsamer Dirigent ist Sergej Iwantschenko, der schon seit Langem den Göcklinger Chor leitet. Geprobt wird wechselweise in Ilbesheim und Göcklingen.