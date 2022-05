Das Landauer Bethesda lädt für Freitag, 19 Uhr, zum Konzert der Gruppe Celtic Dreams vor den Haupteingang im Freien in der Bodelschwinghstraße 27 ein. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause bietet Bethesda Landau erstmals wieder ein Konzert an. Jasmin und Chris Loch bieten Lieder von der grünen Insel in ihrer ursprünglichsten Form mit Harfe und Flöte dar, heißt es in der Ankündigung des Bethesda. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Hospizes Bethesda Landau sind willkommen.