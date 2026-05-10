Celina Baumann und Melinda Damm werden im Edenkobener Künstlerhaus zu den neuen Wein- und Traubensaftprinzessinnen gekürt. Wer sind die beiden Neuen?

Die künftige Traubensaftprinzessin Melinda Damm kommt aus dem Weingut in der St. Martiner Straße, wo am Samstag auch die Hoheiten vorgestellt wurden. Melinda besucht die vierte Klasse der Grundschule und wechselt nach den Sommerferien ins örtliche Gymnasium. Sie zeichnet gerne, mit Vorliebe Erdbeeren, die sie aber sehr gerne auch isst, wie sie sagt. Zudem verziert sie mit ihren kleinen Kunstwerken die Werbetafeln, wenn die Eltern zu Events ins Weingut einladen.

Melinda tanzt im Karnevalverein Edenkoben, erst in der Mini- und nun in der Juniorengarde. Im Herbst schneidet sie sehr gerne die Trauben in den Weinbergen der Eltern. Und natürlich ist Traubensaft ein Lieblingsgetränk von ihr.

Freude über die zweite Chance

Wenn sie wissen will, was eine Prinzessin so alles macht, kann sie sich Rat bei ihrer Tante Corinna Damm holen. Diese war Edenkobener Weinprinzessin, dann Hoheit der Südlichen Weinstraße und schließlich sogar pfälzische Weinprinzessin.

Melinda freut sich, dass sie nun mitten drin sein wird, Veranstaltungen zusammen mit Celina besuchen, eröffnen und die Menschen begrüßen darf. Die angesprochene Celina ist 26 Jahre alt, designierte Weinprinzessin und heißt mit Nachnamen Baumann. Sie bekommt, wie sie selbst sagt, eine zweite Chance. „Die musste ich wahrnehmen, denn eine dritte gibt es in meinem Alter sicher nicht.“

Früher im Weingut geholfen

Damit spielt sie darauf an, dass sie vor sieben Jahren vom damaligen Stadtbürgermeister Ludwig Lintz schon einmal gefragt wurde, ob sie Weinprinzessin werden will. Sie lehnte ab, da sie mitten in Abiturvorbereitungen stand und die gleichzeitige Übernahme des Amtes ihr einfach zu viel war.

Nach ihrem Abitur an der Landauer Maria-Ward-Schule arbeitete sie ein Jahr lang im Weingut, das Opa Heinrich und Oma Mechthilde damals als Heinrichshof gegründet hatten und das später Weingut Fitz-Scheider hieß. Hier war sie in den Weinbergen, im Keller und im Verkauf gefragt, war besonders gerne beim Aufhängen der Pheromone mit dabei. An der Hochschule Worms studierte sie Tourism and Travel Management und absolviert derzeit das erforderliche Praxissemester bei einem Reiseveranstalter in Heidelberg. „In der Branche zu arbeiten, kann ich mir schon vorstellen, aber mein Studium lässt mir in der Tourismusbranche und darüber hinaus viele Möglichkeiten.“

Lieblingsweine: Gelber Muskateller und Sauvignon blanc

Wie Melinda ist sie begeisterte Tänzerin im Karnevalsverein. Seit letztem Jahr rockt sie die Bühne mit der Showtanzgruppe „ShowUp“ und mit den „Schlupus“, die den Schlusspunkt der Prunksitzungen setzen.

Gefragt nach ihrem Lieblingswein ist Celina nicht auf eine Sorte festgelegt. „Ich mag aber gerne gelben Muskateller und einen Sauvignon blanc.“ Dass sie eine zweite Chance erhalten hat, freut sie. „Ich war total überrascht und habe mich riesig gefreut. Ich bin echt begeistert, dass ich nun Weinprinzessin werde“.