Die CDU-Stadtratsfraktion begrüßt die Studie zur Parkplatzauslastung in der Landauer Innenstadt und sieht sich in ihrem langjährigen Ziel bestätigt, zentrale Parkplätze zu erhalten. Es brauche einen ausgewogenen Mobilitätsmix, schreibt die Partei in einer Stellungnahme. Das beinhalte aber auch den Individualverkehr und damit passende Parkmöglichkeiten. Die gerade in Innenstadtnähe hohe Auslastung beweise den dortigen Bedarf. Ein Wegfall könne dabei auch nicht durch weiter entfernte Parkplätze kompensiert werden. Das zweite Problem sieht die Fraktion in der Unbekanntheit vieler Parkmöglichkeiten, was den innerstädtischen Verkehr belaste. Hier müsse baldmöglichst durch ein digitales Parkleitsystem Abhilfe geschaffen werden, wie die Stadt es laut eigener Aussage prüfen möchte. Den Plan, Kurzparkzonen auszuweiten, unterstützt die Partei.