Bevor das von der Ratsmehrheit beschlossene Mobilitätskonzept weiter umgesetzt wird, möchte die CDU-Fraktion im Landauer Stadtrat die Verkehrssituation in der Südstadt weiter untersucht wissen. Man dürfe die Bedürfnisse und Lebenswirklichkeiten der Bewohner nicht außer Acht lassen, sagte Bernd Löffel. Genau in diese Kerbe stößt die Kritik von Anwohnern, von denen sich einige in einer Bürgerinitiative formiert haben. Wie Löffel im Stadtrat sagte, solle eine Evaluation Daten für die weitere Planung liefern und Grenzen der Möglichkeiten aufzeigen. Man müsse auf Mobilitätsveränderungen flexibel reagieren können. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann verwies auf sechs Untersuchungen, zeigte sich aber offen für weitere Prüfungen. Dann solle die CDU sagen, an welchen Tagen zu welchen Uhrzeiten die Parkplatzsituation aufgenommen werden solle.

Wer hat ein Auto?

Aniello Casella (FWG) möchte außerdem wissen, welche Bewohner Autos haben, damit der Bedarf an Parkplätzen ermittelt werden könne, und wie viele Parkplätze im ganzen Viertel überhaupt wegfallen nach Abschluss aller Umgestaltungsarbeiten. Oberbürgermeister Dominik Geißler schlug vor, diese Diskussion in den Ausschuss zu geben. Florian Maier (SPD) erinnerte an eine wissenschaftlich fundierte Parkraumanalyse von 2015, die fortgeschrieben werden könne. Laut Hartmann handelt es sich um Modal Split der TU Dresden. Lea Heidbreder (Grüne) sprach die Lebenswirklichkeit vieler Menschen an: Die Selbstverständlichkeit, immer vor der Haustür einen Parkplatz zu haben, sollte bedacht und durchbrochen werden.