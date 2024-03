Die CDU-Stadtratsfraktion beantragt, dass bei den geplanten Straßenumbenennungen in Landau die Anwohner der betroffenen Straßen das letzte Wort haben sollen.

Sie fordern in einem Schreiben an Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU), in der Hindenburgstraße, der Hans-Stempel-Straße und der Kohl-Larsen-Straße vor einer Beschlussfassung durch den Stadtrat das Votum der Anwohner einzuholen und sich daran zu orientieren. Sollten die derzeitigen Namen dieser drei Straßen bleiben, sollen an den Straßenschildern erläuternde Hinweise über die Namensgeber angebracht werden.

Wie wiederholt berichtet, hatte sich das Stadtarchiv, vertreten durch dessen Leiterin Christine Kohl-Langer, in den erwähnten drei von 163 Fällen, in denen Straßen nach Menschen benannt sind, für Umbenennungen ausgesprochen. Professor Bernd-Stefan Grewe, Historiker an der Uni Tübingen, hatte dies bei einem Bürgerbeteiligungsabend im Bethesda unterstützt. Doch dies blieb nicht unwidersprochen. Der Historiker Nicholas John Williams, der mit der Erforschung der Biografie des ehemaligen Kirchenpräsidenten Hans Stempel beauftragt war, hatte sich dezidiert gegen eine Umbenennung der Hans-Stempel-Straße ausgesprochen und diese als „etwas selbstgefällige Form der Vergangenheitsbereinigung“ bezeichnet. Er plädierte dafür, besser ein Denkmal für Opfer zu errichten. In Neustadt sind Umbenennungen im sogenannten Afrikaviertel beschlossene Sache, in Bad Dürkheim läuft es dagegen auf kleine Tafeln mit kritischen Zusatzinfos zu Straßennamengebern hinaus.

Zieht das Kostenargument?

Die CDU argumentiert mit Bezug auf den Abend im Bethesda: „Man konnte aber auch den Eindruck gewinnen, dass die anwesenden Anwohner eher für den Erhalt dieser Straßennamen plädieren.“ Die Stadt hatte erklärt, erforderliche Änderungen in offiziellen Dokumenten kostenlos vorzunehmen. Doch die CDU meint, es würde immer noch viel an den Anwohnern hängenbleiben, wenn diese Visitenkarten, Briefbögen, Internetauftritte und dergleichen ändern müssten. Daher sollte man nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Die Fraktion verweist auf eine selbst initiierte Umfrage der Anwohner der Hans-Stempel-Straße. In diesem Fall hätten sich 89 Prozent der Anwohner beteiligt und 90 Prozent von diesen für eine Beibehaltung des bestehenden Straßennamens gestimmt. Eine Rückmeldung gegen eine Umbenennung hatte es auch aus der Kohl-Larsen-Straße gegeben.

Wenn Landau es mit der Bürgerbeteiligung ernst nehme, sei eine Abfrage der direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine sinnvolle Maßnahme bei überschaubarem Aufwand, finden die Christdemokraten. Sie hätten aber auch nichts gegen einen formalen Bürgerentscheid, wie er in der Gemeindeordnung vorgesehen ist und wie es ihn in Bad Dürkheim gegeben hatte. Dann dürften alle Landauer bei dem Thema mitreden. Allerdings müssten die Unterstützer eines solchen Bürgerbegehrens auch die Unterstützungsunterschriften von sieben Prozent der wahlberechtigten Landauer einsammeln. Bei 37.428 Wahlberechtigten 2019 wären also knapp 2620 Unterstützer nötig.