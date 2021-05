Die Landauer CDU fordert mehr Stellen beim Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) für Gemeindearbeiter in den Stadtteilen. Wie Fraktionsvorsitzende Susanne Burgdörfer mitteilt, soll es eine weitere Vollzeitstelle geben. Zudem sollen die drei bestehenden Stellen für geringfügig Beschäftigte, sogenannte 450-Euro-Jobs, in eine halbe reguläre Stelle umgewandelt werden. Weiterhin wünschen sich die Christdemokraten ein weiteres Fahrzeug für den EWL. Grund für die Mehrstellen sei das Wachstum der Stadtteile Landaus. Mit der zusätzlichen Stelle solle auch die Überstundenlast der Mitarbeiter reduziert werden, schreibt Burgdörfer. „Auch im EWL wird dieser Bedarf gesehen. Schon jetzt müssen wegen Personalmangel Anfragen der Fachämter abgelehnt werden.“ Werden Mitarbeiter krank oder gingen in Urlaub, stünde kein Ersatz in den Ortsteilen zur Verfügung.