Bereits zum zweiten Mal ist Dominik Geißler, Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Opfer von Anschlägen geworden. Nachdem neulich an seinem Wahlkampfmobil, einem Anhänger, die Reifen zerstochen worden waren, ist in der Nacht auf Donnerstag die Wahlwerkstatt im Südring beschädigt worden. Die Scheiben seien zugespritzt und zerkratzt worden, beklagt Geißler. Er habe Strafanzeige gestellt.

Ein Wahlkampf, der mit gewaltsamen Aktionen geführt werde, schade der Demokratie und sei strafbar, betont der Christdemokrat. Er fordere ein Fairness-Abkommen mit seinen Mitbewerbern samt Aufruf an die eigenen Anhänger und Unterstützer, „sich an die Regeln des zivilen Miteinanders und an Recht und Gesetz zu halten“.

Für fairen Umgang

Die Mitbewerber, Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) und Beigeordneter Lukas Hartmann (Grüne), verurteilten in einer gemeinsamen Stellungnahme den Angriff auf das CDU-Wahlbüro im Südring und auf den CDU-Autoanhänger. „Gewaltanwendung und Sachbeschädigungen sind Straftaten, die keinen Platz in einem Rechtsstaat und einem demokratisch geführten Wahlkampf haben“, schreiben sie. Niemals dürften sie ein Instrument der Auseinandersetzung sein. „Wir setzen im Wahlkampf auf einen fairen Umgang miteinander in Worten, Fakten und Argumenten, stellen uns zugleich vehement gegen den Einsatz von Gewalt gegenüber Menschen oder Sachen.“

Allerdings weisen Ingenthron und Hartmann die Unterstellung, es handele sich um Aktionen von Mitgliedern oder Anhängern der Sozialdemokraten und Grünen, entschieden zurück. „Im ersten Ärger mag man vorschnell Spekulationen äußern. Aber auch in einer solchen Situation sollte man einen kühlen Kopf bewahren, zumal die CDU und Herr Dr. Geißler für diese Behauptung keinerlei Beleg haben.“