Der Südpfälzer Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart aus Jockgrim ist am Samstag auf dem CDU-Landesparteitag in Mainz mit 91 Prozent auf den dritten Platz der Liste für die Bundestagswahl am 26. September gewählt worden. Für ihn stimmten 181 Delegierte, es gab 15 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium erhielt damit eines der besten Ergebnisse auf dem überwiegend digitalen Parteitag. Es muss noch per Briefwahl bestätigt werden.