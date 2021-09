Das neue Monatsparkticket für Landau sollte ab dem Tag des Kaufs 30 oder 31 Tage gültig sein und nicht, wie jetzt angelegt, vom Monatsanfang bis zum Monatsende. Diese Meinung vertritt der CDU-Fraktion im Landauer Stadtrat. „Nur dann hat das Monatsparkticket auch seinen Sinn und seinen Namen verdient“, meinen Fraktionsvorsitzender Ralf Eggers und Cyrus Bakhtari.

Auch eine Übertragung von Parktickets müsse weiter gewährleistet sein, ein Ticket also in ein anderes Auto gelegt werden dürfen. Eggers und Bakhtari kündigen einen entsprechenden Antrag für die nächste Sitzung des Stadtrats am 5. Oktober an. Es gebe Situationen, in denen ein Fahrzeug gewechselt werden müsse. Der Parkraum sei bezahlt und sollte für den Nutzer auch für ein anderes Fahrzeug ohne Mehrkosten zur „Verfügung“ stehen.

Online buchen

Die CDU begrüßt, dass die Verwaltung für die Einführung des neuen Parkraumkonzeptes eine Übergangszeit eingeräumt hat. Positiv sei auch, dass das Monatsticket schon von Beginn an über eine App digital gebucht werden könne. „Auch das Jahresticket sollte möglichst online buchbar sein“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU-Fraktion.