Die CDU-Fraktion im Godramsteiner Ortsbeirat schlägt vor, das Sparkassen-Gebäude zu kaufen. Dort könnte die Ortsverwaltung einziehen.

Die CDU habe einen entsprechenden Antrag eingereicht, teilt Klaus Nohr für die Fraktion mit. Die leerstehende Sparkassen-Immobilie im Ortskern werde im Netz für 290.000 Euro angeboten, so die Christdemokraten. Das wäre eine Möglichkeit, um die Ortsverwaltung unterzubringen. Denn: Das Gebäudemanagement der Stadt habe bereits Pläne geschmiedet, das Gebäude, in der die Verwaltung derzeit untergebracht ist, umzunutzen. Die Verwaltung müsste dann in das zweite Stockwerk in den Kinck’schen Mühle umziehen.

Dafür seien aber bereits vor Jahren Ausbaukosten von circa 300.000 Euro veranschlagt worden – heute läge die Summe sicherlich bei 450.000 bis 500.000 Euro, argumentiert Fraktionssprecher Nohr. Die Sparkasse sei günstiger – und es seien wahrscheinlich auch keine größeren Renovierungen nötig. Zudem verfügten die Räume über einen barrierefreien Zugang und gegenüber seien Parkplätze vorhanden. Reichte die Fläche im Erdgeschoss aus, um auch das Sitzungszimmer zu integrieren, könnte der erste Stock vermietet werden. Einen separaten Eingang gebe es. So könnte das Stadtdorf weitere Einnahmen generieren, argumentiert die CDU weiter. Die SB-Automaten könnten im Erdgeschoss erhalten bleiben.

Und: Das Gebäude liegt zentral im Ortskern. „Dieses Objekt nun ungeprüft einer privaten Nutzung zuzuführen, könnte in wenigen Jahren bereut werden. Insofern halten wir die Prüfung unseres Antrags in doppelten Sinne für relevant“, sagt Nohr.