Christian Baldauf, Oppositionsführer im rheinland-pfälzischen Landtag und Spitzenkandidat der CDU bei der Wahl des Landesparlaments im März 2021, wird am Samstag, 25. Juli, in der Südpfalz sein. Auf Einladung des CDU-Spitzenkandidaten im Wahlkreis 50 Landau, Peter Lerch, steht er auch Bürgern Rede und Antwort. Von 10 bis 11 Uhr ist er am Infostand der CDU auf dem Landauer Rathausplatz vor der Adler-Apotheke Landau anzutreffen. Die CDU informiert dort von 9 bis 12 Uhr. Baldauf spricht im Laufe des Tages mit Vertretern unterschiedlicher Organisationen und Betriebe. Von 11 bis 11.45 Uhr macht er einen Gang durch die Landauer Innenstadt, von 19 bis 19.30 Uhr läuft er durch St. Martin. Von 19.30 bis 21 Uhr ist die Bevölkerung auf ein Gals Wein im Aloisiushof, Mühlstraße 2, in St. Martin eingeladen.

Auch Malu Dreyer zu Gast

Am selben Tag ist auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Südpfalz. Sie besucht auf Einladung des scheidenden SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Schwarz am Nachmittag Hainfeld. Themen sind Dorferneuerung und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gastronomie und Weinwirtschaft.