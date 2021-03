Der Christdemokrat Christian Baldauf sagt seinen für Samstag, 10 bis 13 Uhr, angekündigten Besuch in Landau ab. Das teilt CDU-Landtagsabgeordneter Peter Lerch mit. Grund sei, dass sich die Corona-Lage in Landau wieder verschärft hat. Am Infostand der CDU auf dem Rathausplatz werden trotz der Absage Lerch und weitere Christdemokraten anwesend sein.