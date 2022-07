Nun ist es offiziell. Matthias Neufeld ist der Kandidat der CDU für die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern am 16. Oktober. Neufeld wurde vom CDU-Vorstand vorgeschlagen und erhielt nun bei der Mitgliederversammlung 100 Prozent Zustimmung. „Engagiert, menschlich und nah“ wolle er als „Bürgermeister für alle“ die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt seiner politischen Arbeit in der Verbandsgemeinde stellen“, sagte der Steinfelder Ortsbürgermeister in seiner Vorstellungsrede. „Matthias Neufeld ist der richtige Kandidat, der alle fachlichen wie auch menschlichen und sozialen Kompetenzen mitbringt, um dieses Amt erfolgreich und Bad Bergzabern zukunftsfest aufzustellen“, sind sich Landrat Dietmar Seefeldt und CDU-Kreisvorsitzende Lena Hirschinger einig.