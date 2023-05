Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Braut sich in Mörlheim Ungemach zusammen? Zumindest verheißt der Ton einer Auseinandersetzung nichts Gutes. Es geht um Windkraft. Die CDU befragt die Bürger und lässt an den Grünen kein gutes Haar, vor allem an Beigeordnetem Lukas Hartmann nicht.

Der CDU-Ortsverband Mörlheim hat vor wenigen Tagen ein Schreiben an die knapp 1100 Haushalte im Ort verteilt, das mit einer Umfrage zur Windkraft verbunden ist. Abzugeben bis 2. Juni im