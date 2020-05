Der Landauer Vollzugsdienst mit derzeit acht Stellen braucht Verstärkung. Davon ist die CDU-Fraktion im Stadtrat überzeugt und fordert zwei zusätzliche Stellen. Nach Einschätzung der Fraktionsvorsitzenden Susanne Burgdörfer hat die Corona-Infektionslage gezeigt, dass der kommunale Vollzugsdienst immer in der Lage sein müsse, auf unvorhergesehene und zusätzliche Aufgabenstellungen zu reagieren. Die Polizei in Rheinland-Pfalz müsse sich wegen ihrer Personalsituation verstärkt auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und stehe für Aufgaben aus dem kommunalen Spektrum häufiger nicht zur Verfügung. Außerdem habe es neue Aufgaben gegeben wie die Kontrolle von Maskenpflicht und Abstandsgebot oder die Verkehrsüberwachung in der Fußgängerzone, und die Bevölkerung habe inzwischen auch höhere Erwartungen an den Vollzugsdienst. Die Stadt hatte den Vollzugsdienst zuletzt im August 2018 um zwei Stellen verstärkt, um in den Parks, insbesondere Süd- und Ostpark, für mehr Ruhe und Sicherheit sorgen zu können.