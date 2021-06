Der CDU-Kreisverband Landau hat einen neuen Vorsitzenden. Gerhard Müller übernahm das Amt, das er bereits von 2010 bis 2014 inne hatte, von Dorothea Müller. Beide sind nicht verwandt. Sie wolle etwas kürzer treten und kandidiere deshalb nicht wieder, betonte die Mörzheimerin, die in ihrem Heimatort auch Ortsvorsteherin ist. Beim Parteitag im Kreuzgang der Augustinerkirche wurde sie zur Beisitzerin gewählt. Gerhard Müller ist Jahrgang 1956 und nach seiner 20-jährigen Tätigkeit als Geschäftsführer des Gemeinnützigen Siedlungswerks in Speyer seit April im Ruhestand. Der neue Vorsitzende warb um Unterstützung für den CDU-Bundestagskandidaten Thomas Gebhart und betonte, auch die nächsten OB-Wahlen, die Europawahlen und die Kommunalwahlen schon in den Blick zu nehmen.

Der Vorstand



Vorsitzender Gerhard Müller; Stellvertreter Annette Krohmer, Oliver Blanz und Maik Hauptmann, der auch Mitgliederbeauftragter ist; Schatzmeisterin Yvette Pagel; Schriftführerin Juliana Kopf; Social-Media-Beauftragter Georg Schmalz; Umweltbeauftragter Alexander Kugel; Beisitzer Hans Herbst, Maximilian Klein, Peter Lerch, Rolf Lüchow, Marcel Matthies, Dorothea Müller, Melanie Simon, Lukas Stingl, Tanja Weber und Anna Zobel; Kassenprüfer Claudia Roth und Rudi Eichhorn.