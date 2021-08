Die CDU-Stadtratsfraktion unterstützt eine rechtssichere Regelung für die Zufahrt zu Fußgänger-Bereichen in Landau. Details sollten im Mobilitätsausschuss erarbeitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Andreas Hülsenbeck und Susanne Höhlinger, Spitze der CDU-Fraktion. In der Stadt ist eine hitzige Debatte darüber entbrannt, ob und wenn ja, zu welchen Konditionen Autos in den geschützten Bereich fahren dürfen. Die Stadt drückt derzeit bei den Sozialdiensten beide Augen zu. Die SPD hat vorgeschlagen, sich an einer Regelung in Radolfzell zu orientieren, wo das Thema grundsätzlich mit einer allgemeingültigen Regelung angegangen wurde.

Ausnahmen begrenzen

Die CDU lehnt, bis auf eine angemessene Verwaltungsgebühr, zusätzliche Gebühren für die Einfahrt in die Fußgängerzone ab. Das gelte insbesondere für soziale Pflegedienste, Apothekenzulieferer und Hilfsdienste, beispielsweise Taxitransporte kranker und gehbehinderter Menschen. Für diese Dienste möchte die CDU eine gebührenfreie Zufahrt erreichen. Gegebenenfalls könne eine solche Regelung durch speziell ausgewiesene und ausschließlich diesen Zwecken zuzuordnende Haltezone ergänzt werden, schreiben Hülsenbeck und Höhlinger. Eine gestaffelte Einfahrtskarte sei aufwendig, mit wenigen Sonderregelungen könnte Klarheit geschaffen werden. Dabei sollte auf ein strenges Regelwerk und eine enge Begrenzung der Ausnahmen geachtet werden.