Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Landauer CDU leidet. An sich und an den neuen Mehrheiten. Daran, dass sich die Grünen anschicken, der Stadt ihren Stempel aufzudrücken. Nicht wenige Christdemokraten sorgen sich, in der öffentlichen