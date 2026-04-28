Verwaltungserfahrung, Ehrenamt, Umzugspläne: Warum die CDU in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Tobias Weisenburger als Ersten Beigeordneten empfiehlt.

Die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bad Bergzabern unterstützt Tobias Weisenburger bei seiner Bewerbung um das Amt des Ersten Beigeordneten. Die Fraktion begründet das mit seinem beruflichen Werdegang und seinem Engagement im Ehrenamt.

Weisenburger arbeitet seit mehr als 30 Jahren im öffentlichen Dienst bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt, im Bereich Arbeits- und Immissionsschutz. Er verfüge über Kenntnisse im Verwaltungsrecht sowie in Genehmigungs- und Entscheidungsprozessen, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion. Ausgebildet ist Weisenburger als Elektromeister sowie staatlich geprüfter Elektrotechniker. Nach einer Zeit bei der Bundeswehr und Tätigkeiten in mittelständischen Unternehmen wechselte er in den öffentlichen Dienst.

Im Reparatur-Café Neustadt engagiert

Kommunalpolitisch engagierte er sich unter anderem in der Jungen Union, im Kreisverband Neustadt, im Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf sowie in Ausschüssen und Gremien. Seit mehr als 25 Jahren ist Weisenburger Vorsitzender eines Mehrspartenvereins mit mehr als 1000 Mitgliedern und des Sportverbandes Neustadt. Er ist auch Sportkreisvorsitzender des Sportbundes Pfalz und engagiert sich im Reparatur-Café Neustadt.

„Genau diese Mischung ist für das Amt des Ersten Beigeordneten unserer Verbandsgemeinde von großer Bedeutung. Er kennt die Abläufe der Verwaltung aus jahrzehntelanger Praxis und bringt zugleich einen klaren, lösungsorientierten und vor allem freien Blick auf die Herausforderungen unserer Verbandsgemeinde mit“, erklärt Fraktionsvorsitzende Ann-Kathrin Butscher. Und Weisenburger sagt: „Mir ist es wichtig, Entscheidungen transparent zu gestalten, nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und Verwaltungshandeln verständlich und nachvollziehbar zu machen.“

Nach Angaben der CDU-Fraktion plant Weisenburger, seinen Lebensmittelpunkt zeitnah nach Gleiszellen zu verlegen. In den kommenden Wochen will er auf die Fraktionen zugehen, um sich persönlich vorzustellen und einen offenen Austausch zu ermöglichen.