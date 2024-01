Nach die RHEINPFALZ in der Dienstag-Ausgabe berichtet hat, dass der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) erwägt, wegen der Fehlwürfe in den grünen Tonnen möglicherweise eine KI-gestützte Überwachungstechnik mit Kameras anzuschaffen, hat die CDU reagiert. Peter Lerch beantragt als Mitglied des Verwaltungsrates der EWL, dass das Thema in der nächsten Sitzung beraten wird und die diese Technik erst eingesetzt wird, wenn der Verwaltungsrat dem zugestimmt hat.