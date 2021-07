Der Club Behinderter und ihrer Freunde (CBF) Südpfalz hat am Dienstag einen Konvoi mit Hilfsgütern in die von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Gebiete geschickt. Wie Geschäftsführer Christian Dawo berichtet, haben die Mitglieder Säcke und Kartons voll Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel, Nahrungsmittel, Haushaltsgegenstände und Werkzeug gesammelt. Die Güter wurden nach Rheinheim und Meckenheim in Nordrhein-Westfalen gebracht. Die Helfer waren um 23 Uhr wieder zurück. Eine parallele Geld-Spendenaktion werde noch bis Ende nächster Woche fortgesetzt, sagt Dawo, „dann werden wir auch diese Spenden den betroffenen Vereinen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung direkt zukommen lassen. Falls noch Hilfsgüter benötigt würden, werde der CBF diese noch hinbringen.