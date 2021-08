Dirk Bliemeister, erster Vorsitzender des Clubs Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz (CBF), meldet sich in der Diskussion über Freifahrtscheine für Sozialdienste für die Landauer Fußgängerzone zu Wort. Leser Bernhard Christ hatte den Club in seinem Leserbrief vom Montag unter dem Begriff „Kollateralschäden“ erwähnt. Daran knüpft Bliemeister an. Der CBF sei nicht nur ein „Sozialdienst“ mit vielfältigen Hilfs- und Unterstützungsangeboten, schreibt Bliemeister, sondern auch ein von den Kassen anerkannter ambulanter Pflegedienst. „Auch wir betreuen in der Landauer Fußgängerzone mehrere Menschen mit Beeinträchtigung. Die bisherigen Regelungen für ambulante Pflegedienste gelten also genau so für uns. Mit unserem Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen bringen wir zudem Patient*innen zu Ärzten in die Fußgängerzone.“ Sofern der CBF dann dort nicht über einen längeren Zeitpunkt verkehrsbehindernd parke, werde das akzeptiert. Im Einzelfall helfe ein klärendes Gespräch, betont Bliemeister.

Billige Rhetorik

Auch der CBF würde es begrüßen, wenn eine rechtssichere und einvernehmliche Lösung zwischen der Stadt Landau und den Sozialdiensten gefunden würde. Den Leser Bernhard Christ bittet Bliemeister, im Zusammenhang mit dem CBF Südpfalz von solch billiger Rhetorik Abstand zu nehmen.

Wichtig ist dem CBF-Vorsitzenden noch eine Bemerkung: „Parken auf Parkplätzen für Menschen mit Mobilitätseinschränkung ist nur gestattet, wenn die betreffende Person einen entsprechenden Parkausweis hat. Verstöße werden geahndet. Dies gilt selbstverständlich auch für uns.“