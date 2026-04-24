Kalte Küche: Die Lebenshilfe stellt ihre Catering-Sparte ein. Damit endet auch der Betrieb der Sparkassen-Kantine in Landau. Die Mitarbeiter kommen woanders zum Einsatz.

Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße wird nicht mehr länger die Kantine der Sparkassen-Zentrale am Neuen Messegelände in Landau betreiben. Das hat die Institution am Freitag mitgeteilt, die unter anderem Trägerin der Südpfalzwerkstatt ist. Nach 13 Jahren als Betreiberin des Casinos der Sparkasse – das ist der offizielle Name – ist zum Monatsende Schluss. Die Einrichtung begründet den Schritt unter anderem mit anhaltendem Personalmangel, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Die Entscheidung zur Schließung ist uns nicht leicht gefallen. Der anhaltende Personalmangel lässt einen wirtschaftlich stabilen Betrieb an diesem Standort derzeit jedoch nicht mehr zu“, erklärt Eric Weik, Vorstand der Lebenshilfe. Auch die Sparkasse Südpfalz nimmt Stellung. So sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Benjamin Hirsch: „Wir bedauern sehr, dass die Lebenshilfe Südliche Weinstraße den Kantinenbetrieb im Casino aufgeben muss.“

Neben der Versorgung vor Ort war das Casino auch Standort für Catering-Dienstleistungen. Über diesen wurden unter anderem Schulen und weitere Einrichtungen in der Region beliefert. Für die bestehenden Catering-Vertragsnehmer wurde den Angaben von Lebenshilfe und Sparkasse zufolge eine kurzfristige Anschlusslösung gefunden, sodass diese auch weiterhin versorgt werden.

Auch für die Mitarbeiter mit Beeinträchtigung an diesem Standort seien Lösungen gefunden worden. „Sie konnten sich einen der zahlreichen anderen Arbeitsbereiche der Lebenshilfe Südliche Weinstraße aussuchen und werden auch künftig einen festen Arbeitsplatz haben“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Der Betrieb der Cafeteria im Amtsgericht Landau soll nach aktuellem Beratungsstand jedoch weitergeführt werden.