In Landau stehen bis zu 40 Arbeitsplätze bei einem Industrieunternehmen in der Fassendeichstraße auf dem Spiel: Der Ölhersteller Castrol will den Standort Landau zugunsten eines Werkes in Frankreich schließen – obwohl das Werk profitabel arbeitet, wie der Gesamtbetriebsrat betont. Das Landauer Werk stellt etwa 170 verschiedene Kühlschmierstoffe und Industriereiniger her. Diese werden zur Metallbearbeitung (bohren, fräsen, drehen) benötigt und in der Automobilindustrie eingesetzt, unter anderem bei Daimler und VW.