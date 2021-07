Nach fast 20 Jahren an der Spitze hat Elke Wissing den Vorsitz des FDP-Ortsverbands Landau in jüngere Hände gegeben. Bei der Mitgliederversammlung wurde Carsten Triebel einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Elke Wissing kramte aus Anlass des Wechsels in ihren Erinnerungen und meinte: „Es war eine tolle Zeit.“ Besonders stolz ist sie, dass in ihrer Amtszeit mit Helene Schlösser die erste weibliche Beigeordnete in den Landauer Stadtvorstand einzog. Damals konnte die FDP vier Stadträte stellen. Auch in der schwierigen Phase der letzten Legislaturperiode, als Jochen Silbernagel als einziger Liberaler im Stadtrat saß, sei es ihr gelungen, die Parteimitglieder zu motivieren und zusammenzuhalten. Heute stellt die FDP mit Alexander Grassmann wieder einen Beigeordneten, und junge Leute arbeiten in der Partei mit.

Wissing will weiterhin in der Politik engagiert bleiben, aber eben nicht mehr an erster Stelle. Mit Dorothée Schlösser als Schriftführerin bleibe dem Vorstand weiblicher Sachverstand erhalten.

Der Vorstand

Vorsitzender Carsten Triebel, Stellvertreter Jochen Silbernagel (auch Fraktionsvorsitzender der FDP im Stadtrat) und Timo Niederberger, Schriftführerin Dorothée Schlösser, Beisitzer Alexander Grassmann, Elke Wissing, Bernhard Lelle, Jürgen Schlösser und Marcel Werner.