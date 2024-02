Carmen Winter will die erste Bürgermeisterin Annweilers werden. Der CDU-Stadtverband hat die derzeitige dritte Beigeordnete bei einer Mitgliederversammlung einstimmig als seine Kandidatin für die Wahl im Juni nominiert. Winter ist seit 2019 im Stadtrat. Sie war Fraktionsvorsitzende und ist seit 2022 im Stadtvorstand für die Ressorts Bauhof, öffentliches Grün, Friedhöfe und Tourismus zuständig. In dieser Zeit habe sie einige Projekte verwirklichen können, so der CDU-Vorsitzende und erste Beigeordnete Benjamin Burckschat. „Sie ist eine Teamplayerin, und das ist wichtig in dem Amt.“ Durch ihre offene Art schaffe sie es, für viele Projekte Helfer zu gewinnen, und bringe so überparteilich Menschen zusammen, hält er fest.

Die Finanzlage der Trifelsstadt ist desolat und lässt kaum Gestaltungsspielraum zu. Unter Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried hatte sich gezeigt, wie durch Gemeinschaftssinn und bürgerliches Engagement trotzdem etliche Herzensprojekte umgesetzt werden konnten. Der Parteilose hatte vor einem Dreivierteljahr seinen Rückzug aus der Politik aus privaten Gründen bekannt gegeben. Bisher hatte keine andere Partei einen Kandidaten für das Amt aufgestellt. „Es ist kein leichtes Amt in einer Stadt mit negativem Haushalt und einer Reihe an schwierigen Aufgaben“, ist sich Winter bewusst. Aber sie wolle die Stadt nicht im Stich lassen und mit weiteren Projekten voranbringen, begründet sie ihre Kandidatur. Als Geschäftsführerin von Friseur Winter bringe sie einen Blick für Finanzen mit und als aktives Mitglied des Vereins Zukunft Annweiler die Nähe zum Ehrenamt.