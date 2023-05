Die Landauer Fairtrade-Familie hat wieder Zuwachs bekommen: Neu dazugekommen ist das Caritas-Zentrum. Es ist laut Stadtverwaltung inzwischen das 36. Mitglied, das die Initiative „Fairtrade-Stadt Landau“ unterstützt. Gemeinsam mit Annette Liebel von der Lokalen Agenda beim städtischen Umweltamt und Dieter Weber hat Bürgermeister Maximilian Ingenthron jetzt die Urkunde an Julia Kramm und Julia Weber-Tritscher vom Caritas-Zentrum überreicht. Landau darf sich seit 2018 Fairtrade-Stadt nennen. Alle zwei Jahre muss durch den Trägerverein Fairtrade Deutschland eine Rezertifizierung erfolgen, das nächste Mal im Frühjahr 2024. Infos zur Landauer Fairtrade-Kampagne liefert bei der Stadtverwaltung Annette Liebel, die per E-Mail an annette.liebel@landau.de oder unter Telefon 06341 133502 erreichbar ist.