Das Landauer Caritas-Zentrum hat nun eine Beratungsstelle für Wohnraumsicherung. Dieses Angebot richte sich gezielt an die Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, sagt die Leiterin des Zentrums, Elisabeth Traunmüller. Hauptziel sei es, den Verlust der Wohnung zu vermeiden. Gelinge das nicht, unterstütze die Caritas bei der Suche und Anmietung einer neuen Wohnung. Die Caritas sitzt in der Königstraße 39/41 und per Telefon unter 06341 93550 zu erreichen.