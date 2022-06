Der Bewohner eines Mehrfamilienanwesens in der Ferdinand-Koch- Straße im Malerviertel verständigte die Polizei, nachdem er im Hausflur gegen 21 Uhr Cannabisgeruch wahrgenommen hatte. Die Polizei traf den Wohnungsinhaber mit weiteren Besuchern in seinem Appartement an. Sie fand dort auch eine Wasserpfeife, in der zuvor Cannabis geraucht worden sei. Des Weiteren wurden in der Wohnung noch Schmerztabletten aufgefunden und sichergestellt, welche unter das Arzneimittelgesetz fallen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Cannabis wird aus Hanf gewonnen, beispielsweise in Form von Hanfblüten (Marihuana), Haschisch (Harz aus Blüten) oder Haschischöl. Die Bundesregierung plant eine Legalisierung von Cannabis.