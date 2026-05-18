Bei den CampusPlus Bike Days dreht sich drei Tage lang am Campus Landau der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) alles rund ums Fahrrad.

Veranstaltet werden die Fahrradtage vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC) Landau-Südliche Weinstraße, der die Aktion auch angekündigt hat. Vom Dienstag, dem 19. bis Donnerstag, dem 21. Mai wird über Radtouren, Aspekte der persönlichen Sicherheit informiert und Bike-Coaching angeboten. Außerdem gibt es laut ADFC einen Fahrrad-Flohmarkt und Reparatur- sowie Schrauber-Workshops, bei denen Interessierte ihr Rad unter Anleitung selbst reparieren und modifizieren können.

Der Club selbst informiert am Mittwoch von 11 bis 16 Uhr mit einem Stand am Sportgelände des Landauer RPTU-Hauptstandorts unter anderem über Radverkehrssicherheit und Radinfrastruktur in der Region, außerdem gibt es Infos zum Jahresprogramm des ADFC. Zudem hat der Club angekündigt, dass die Pläne zur Pendlerradroute Landau-Neustadt gezeigt und Fragen zur Kampagne Stadtradeln beantwortet werden.