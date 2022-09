Campingplatz in Gefahr

Auch der Campingplatz in Lingenfeld sieht unruhigen Zeiten entgegen. Wenn er bestehen bleiben soll, muss sich dort viel ändern.

Die Kilowatt-Frau

Claudia Klingner-Kaufmann sieht nicht so aus, aber sie ist eine Rebellin. Eine Klimaschutz-Aktivistin, ohne dass sie sich auf Straßen oder an Bilderrahmen festklebt. Sie will Energiesparen auch als persönliche Kriegserklärung an Putin verstanden wissen. Duschtipps von Robert Habeck braucht sie nicht.

So geht Legionellen-Schutz

Energiesparen ist das Thema dieser Tage, doch man kann es bei der Wassertemperatur auch übertreiben. Dann droht die Gefahr, dass sich Legionellen vermehren. So kann man den Bakterien entgegenwirken.

Bedrohung im Schlossgarten

Ein junger Mann aus der Südpfalz hat Menschen im Karlsruher Schlosspark bedroht. Nun steht er vor Gericht.