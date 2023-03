Annweiler. Die Trifelsstadt inmitten des Pfälzerwalds ist bei Touristen beliebt. Als in der Corona-Zeit der Camperansturm zunahm, führte die Stadt eine Nutzungsgebühr für ihre Wohnmobilstellplätze an der Markwardanlage und am Schwimmbad ein. Diese wird jetzt verdoppelt.

Künftig kostet eine Nacht pro Fahrzeug nicht mehr fünf, sondern zehn Euro. Trotzdem noch ein üblicher Preis, findet Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried, der in der Pandemie selbst unter die Wohnmobilisten ging. Mit dem Geld will die Stadt ihre klammen Kassen zumindest ein bisschen füllen, denn sie ist von der Aufsichtsbehörde gehalten, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Bisher seien knapp 7000 Euro jährlich durch die Camper eingenommen worden. In die Gebühr inkludiert sind beim Kurpark Toiletten, Müll-Entsorgung und Abwasser. Für 9000 Euro wird die Entsorgungssituation verbessert. Eine Rinne soll das kleine Ablaufloch ersetzen.

Auch wenn das Trifelsbad in dieser Saison wieder öffnet, sollen die 2020 geschaffenen Wohnmobilstellplätze auf dem Schwimmbad-Parkplatz erhalten bleiben, berichtet Seyfried. Die Verbandsgemeinde betreibe zwar das Bad, der Parkplatz gehöre aber der Stadt. Sechs Camper sollen dort weiterhin eine Übernachtungsmöglichkeit finden können. Zudem will die Stadt weitere Wohnmobilstellplätze ausweisen und hat auch schon Standortideen. Allerdings sei die Suche noch nicht beendet, noch nichts in trockenen Tüchern, so der Stadtchef. Im städtischen Etat 2023 sind aber schon mal 15.000 Euro für die Ausweisung eingestellt.