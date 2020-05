Ins ehemalige Café Klimt am Ende des Boulevards Ostbahnstraße in Landau wird ein vietnamesischer Wirt einziehen. Das teilte Hauseigentümerin Ute Spitzfaden-Cwyk auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Pächter betreibe auch Restaurants in Frankenthal und Worms und stehe kurz vor der Eröffnung eines Lokals in Neustadt. Für sie sei sein Angebot die beste Option gewesen, betont Spitzfaden-Cwyk, sie habe mehrere gute Anfragen gehabt. Die Räume würden nun renoviert, eine Eröffnung sei für Juli ins Auge gefasst. Bis Ende November 2019 hatte die Firma Hofmeister in dem repräsentativen Jugendstilbau aus dem Jahr 1905 das Café Klimt betrieben. Hofmeister hatte 27 Jahre lang Kaffee und Kuchen sowie Mittagessen aufgetischt.