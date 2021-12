Dreieinhalb Monate hat der „Kaffeefleck“ die gesamten Einnahmen jeder Tasse Kaffee, die im Café getrunken wurde, in einem Extratopf gesammelt, zur Unterstützung für die Opfer der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli im Ahrtal. Jetzt kann Sabine Schmitt-Gilke, Besitzerin des Cafés, 9300 Euro übergeben. Die Spende geht an den Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Er wird dann das Geld an diejenigen verteilen, die es immer noch ganz nötig brauchen“, freut sich Sabine Schmitt-Gilke.