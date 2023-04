Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer im Café Cosmo einen Kaffee trinkt, zahlt so viel, wie er will. Das vor etwa zwei Wochen geöffnete Café in Landau hat aber nicht nur ein innovatives Bezahlsystem. Es rettet auch Lebensmittel und will über sozialökologische Themen aufklären. Wie geht das?

Der eine zahlt für den Kaffee vier Euro, der andere für den gleichen nur zwei. Weil der eine es sich leisten kann und der andere eben nicht. Solidarische Preise gibt es im