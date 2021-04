Ob Himbeersahnetorte, Irish-Cream-Trüffelpralinen oder Mandelmarzipan: Über zwei Jahrzehnte versorgte Helmut Centner die Kunden in seinem Café in der Godramsteiner Straße mit süßen Köstlichkeiten. Am 25. April ist jetzt Schluss. „Klar trifft man so eine Entscheidung nach so langer Zeit mit Wehmut“, sagt Centner, der den Laden mit seiner Frau leitet. Es werde nach all den Jahren jetzt aber Zeit für andere Dinge. Der Konditor geht in den Vorruhestand. Sehr zum Bedauern seiner Stammkunden, die seit vielen Jahren auf Centners selbstgebackene Ware schwören. „Man kennt sich. Wenn der ein oder andere kommt, kann ich ihm seine Bestellung schon bereitlegen, ohne, dass er was sagen muss.“ Centner hatte ein großes Einzugsgebiet, mit Kunden aus den umliegenden Dörfern, aber auch bis Pforzheim und Karlsruhe. Sein Standort mit nahe gelegenem Parkplatz war ein Vorteil, sagt er. Die Entscheidung, mit 61 Jahren nun aufzuhören, hängt auch mit der Pandemie zusammen. Die Verkaufstheke hatte zwar durchgängig geöffnet. Durch den seit Monaten geschlossenen Sitzbereich musste Centner aber große Umsatzverluste hinnehmen.