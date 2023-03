Ismahan Genc wird dem Platz vor dem Landauer Hauptbahnhof ein neues Gesicht geben. Sobald es milder und freundlicher wird, möchte sie eine Terrasse auf dem Vorplatz eröffnen. Die 39-Jährige betreibt seit Kurzem im Bahnhofsgebäude das Café Bronze. Die gelernte Einzelhandelskauffrau ist durch Zufall an die neue Aufgabe gekommen und hat sie gerne angenommen, zumal die beiden Kinder, 10 und 15 Jahre alt, die Mama auch mal entbehren können. Etwa ein Jahr haben Genc und ihr Mann Emrah die Räume saniert. Rund 400.000 Euro hätten sie investiert, sagt Genc. Ihr Mann ist der Inhaber des Ladens, er betreibt in Offenbach das Autohaus Interpark Automobile. Passend zum Namen ist das Café mit den 70 Plätzen farblich gestaltet. Die Möbel haben Loungecharakter. Geöffnet ist die ganze Woche ab 9 Uhr. Im Sommer sollen Gäste auch am frühen Abend noch bedient werden. Neben Frühstücksangeboten stehen auf der Speisekarte Kleinigkeiten wie Salate, Nudelgerichte oder Pizza und das ein oder andere türkische Gericht.